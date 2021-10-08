Вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан

Сегодня, 8 октября, стало известно о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан в Саратовской области.

- Сегодня в регионе крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация. В больших трудовых коллективах, где высокая контактность, это станет эффективной защитой от инфекции, - сообщил глава региона Валерий Радаев.

- По решению Роспотребнадзора в Саратовской области вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, работников соцзащиты, а также граждан, занятых в сфере услуг, потому что их работа связана с постоянными коммуникациями и не всегда возможен дистанционный режим. Хочу попросить работодателей оказать содействие в проведении вакцинации для коллективов. Нужно свести до минимума риски заболеваемости и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний, организаций, - обратился к согражданам глава региона.

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