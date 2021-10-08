В Саратове перестали ходить четыре трамвайных маршрута

Сегодня, 8 октября, в Саратове прекратили движение четыре трамвайных маршрута, о чем сообщает группа ВК, посвященная городскому электротранспорту.

В 11:32 встали трамваи, следующие по маршрутам №3, 9, 10, 11. Сбой произошел на пересечении улиц Советской и Мирного переулка. Трамваи № 3 ходят от 6-й Дачной редко, от Мирного переулка не ходят вообще. Трамваи № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка ходят только до Детского парка. Пассажирам рекомендуют пройти на посадку к остановке «Детский парк».

Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до ул. Осипова.

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