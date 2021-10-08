Еще 26 жителей Саратовской области погибли от коронавируса

Сегодня, 8 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки от осложнений новой коронавирусной инфекции скончались 26 человек: четырнадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 31 до 89 лет. Общее количество жертв достигло 3 243 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 91 394 человека, 348 жителей региона узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 82 815 человек, за сутки — 223.

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