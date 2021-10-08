В Саратовской области 24 школы закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 8 октября, в Саратовской области из-за ОРВИ и коронавируса на карантин отправлены 24 школы, об этом сообщает региональное министерство образования.

Всего в регионе перешли на дистанционный режим обучения 273 образовательные организации в 26 районах.

На карантин по коронавирусу отправлены: детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка и три школы, а также 15 классов в 10 школах, 48 групп в 37 детских садах и 15 групп в шести профорганизациях.

На дистанционный режим из-за угрозы распространения ОРВИ перешла 21 школа и шесть детских садов, а также 14 классов в 11 школах и 13 групп в семи детских садах.

В семи ВУЗах области 436 студентов и 149 сотрудников заболели новой коронавирусной инфекцией. В пяти ВУЗах на дистанционное обучение переведены 4524 студента 250 групп.

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