В Ершовском районе обнаружен мертвый младенец

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 8 октября, в Ершовском районе Саратовской области умер младенец. Смерть малыша подтвердила бригада скорой помощи, которую вызвали в село Перекопное, в один из частных домов. Это был мальчик возрастом 1,5 месяца.

Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств инцидента. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено. Сейчас следователи собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок, о чем информирует СУ СК по Саратовской области.

Напомним, за последние дни это уже третий случай гибели младенца. Ранее мертвый малыш был обнаружен в Саратове, а в Вольске за убийство трехмесячного сына задержана женщина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.