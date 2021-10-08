Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 348 человек

На утро 8 октября в Саратовской области зарегистрировано 348 новых случаев коронавируса. По данным оперштаба, самое большое количество новых больных выявлено в Саратове - 132 человека, еще 40 - Энгельсском районе, в Балаковском — 29, в Балашовском — 28, в Вольском, Марксовском, Пугачевском — по 9.

Среди новых зараженных 34 ребенка в возрасте до 14 лет, а также 90 человек старше 60 лет.

Пневмония обнаружена у 180 пациентов, с признаками ОРВИ — 160.

С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 91 394 человек. Выздоровели 82 815 человек, за сутки — 223.

Пневмония обнаружена у 180 пациентов, с признаками ОРВИ — 160.