Жители Саратова по-прежнему игнорируют маски в переполненном транспорте

Сегодня, 8 октября, один из жителей Саратова обратил внимание, что сограждане продолжают игнорировать ношение масок в общественном транспорте.

- Какой смысл требовать маски в транспорте? Вот утренний автобус №11, - пишет горожанин в паблике «Солнечный Саратов» ВКонтакте. На предоставленном снимке видно, что перед дверями транспорта собралась огромная очередь и люди стоят без средств защиты.

Напомним, ранее Валерий Радаев жестко высказался по поводу безмасочников в транспорте и торговых залах. Он призвал власти с ними не «рассюсюкивать» и привлекать полицию на рейды.

Фото: Солнечный Саратов

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