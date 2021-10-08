Сегодня, 8 октября, в Саратове жители четырех улиц остались без холодной воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Отключение было согласовано по заявке потребителя. Для работ на собственных коммуникациях по адресу Большая Садовая,137 прекращена подача холодной воды для абонентов по улице Миротворцева от Новоузенской до 3-его Комсомольского проезда, улицам Большая Садовая, 137; Политехническая, 77; 2-я Садовая,103Б.

Завершить работы специалисты планируют к 20:00.

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