В Саратове сегодня обещают ясную и безветренную погоду

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 8 октября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура колеблется от 9 до 14 градусов тепла. С утра туманно.

Ночью также на регион опустится туман. Ветер скорректирует направление на северо-западное. Термометры покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля, на возвышенностях – до +3°С.

В Саратове сейчас +1С. К 10 утра обещают +6°С. Днём температура поднимется до +11°С, а к ночи опустится до +2С. Ветер северный, очень слабый. Ясно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.