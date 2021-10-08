В Саратове педофила вычислили отдыхающие на пляже

В Саратове 57-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней дочери.

Следователи СУ СКР по Волжскому району Саратова документально подтвердили и доказали в суде изнасилование девочки не достигшей четырнадцатилетнего возраста и сорок один (!) эпизод «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Эти действия продолжались с апреля 2019 года по август 2020 в отношении девочки 2009 года рождения. Кроме того, в июле 2021 года отец изнасиловал девочку.

- Противоправные действия мужчины были пресечены благодаря бдительности общественности. В августе 2020 года мужчина находился с дочерью на пляже, расположенном в Волжском районе города Саратова. Действия отца по отношению к девочке насторожили одного из отдыхающих. Он вызвал сотрудников полиции. Соответствующие материалы были направлены органом полиции в территориальный отдел СК. В ходе осмотра компьютера мужчины были выявлены фото и видеоматериалы с изображением малолетней, достоверно подтверждавшие преступления, - рассказали в региональном СУ СКР.

Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.