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Общество7 октября 2021 21:42

В Саратовской области назначен новый руководитель Росздравнадзора

Наталия Калинина
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Сегодня, 7 октября, глава минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил, что в регионе назначен новый руководитель Росздравнадзора. Пост опубликован на странице Костина в Инстаграм.

- Руководителем РОСЗДРАВНАДЗОРА по Саратовской области сегодня назначен Баратов Андрей Владимирович, - пишет глава минздрава.

Ранее Андрей Баратов работал руководителем отдела организационно-методической и научно- образовательной деятельности СарНИИТО.

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