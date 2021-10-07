В Саратовской области назначен новый руководитель Росздравнадзора

Сегодня, 7 октября, глава минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил, что в регионе назначен новый руководитель Росздравнадзора. Пост опубликован на странице Костина в Инстаграм.

- Руководителем РОСЗДРАВНАДЗОРА по Саратовской области сегодня назначен Баратов Андрей Владимирович, - пишет глава минздрава.

Ранее Андрей Баратов работал руководителем отдела организационно-методической и научно- образовательной деятельности СарНИИТО.

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