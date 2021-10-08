В больнице Балашова скончался мужчина с синяком на груди

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственным отделом в Балашове СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, 7 октября из квартиры дома на улице Береговая в Балашове бригадой скорой помощи в больницу доставили 43-летнего мужчину. Он был в бессознательном состоянии и не смог рассказать, что с ним случилось. Медики боролись за его жизнь, однако, через непродолжительное время он скончался.

Следователем регионального СУ СКР в ходе осмотра зафиксировал на теле мужчины гематому на груди. Точную причину его смерти установит судебно-медицинское исследование.

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