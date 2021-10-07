Саратовцам рассказали об отличающих от мошенников особенностях переписчиков населения

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали, как отличить переписчика населения от мошенника

Сегодня, 7 октября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» рассказали, как отличить переписчика населения от мошенника.

Напомним, с 15 октября в России стартует перенесенная из-за пандемии с прошлого года перепись-2020. О том, как именно будет выглядеть процесс сбора данных, и какие новые технологии будут задействованы, рассказали руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов и директор ГАУ СО «МФЦ» Михаил Бранов.

Решившая стать одним из переписчиков Алина Черкасова рассказала, что у каждого из них с собой должны быть специальное удостоверение (заламинированная карта) и паспорт. Также девушка показала «обмундирование» работников переписи – жилет и шарф с символикой.

Ставший волонтером в МФЦ Дмитрий Яровой показал свой «наряд» – менее цветастый, чем у тех, кому предстоит ходить по домам. У волонтеров также есть удостоверения, но нет шарфов.

Всего в регионе будут работать около 4,5 тысяч переписчиков, 45% из которых приходятся на Саратов. Сейчас ещё осталось немного вакантных мест для работы переписчиком в Саратове и Энгельсе. Актуальная информация по всем вакансиям для переписи находится на официальном сайте и в Instagram Саратовста. Также можно уточнить информацию о вакансиях по номеру телефона: (88452) 49-47-70.

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