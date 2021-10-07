В Саратове снесут еще два столетних дома

В Кировском районе Саратова снесут ещё два дома. Распоряжение о признании их аварийными подписал глава города Михаил Исаев.

В список непригодного жилья внесли дома на Киселева, 36, а также на Соколовой, 212. Оба дома были построены ещё до 1917 года.

Снесут здания до 1 октября 2023 года, а расселить их должны в течение трёх месяцев.

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