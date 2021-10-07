В Саратове коммунальщики на месяц забыли про яму в Заводском районе

Сегодня, 7 октября, житель Заводского района Саратова пожаловался, что коммунальщики забыли про яму в его дворе и уже месяц не решают эту проблему.

Как пишет пользователь в паблике Заводской Online Саратов, по адресу Лесная, 1 сотрудники коммунальных служб раскопали яму для ремонта труб и уже больше не закапывают ее обратно.

- А ведь скоро морозы, - напомнил возмущенный саратовец.

Фото от жителя Заводского района

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