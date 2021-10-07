В Саратове затягиваются сроки ремонта на Бабушкином взвозе

Фото: isaev.mixail

Сегодня, 7 октября, стало известно, что сроки ремонта тротуаров на улице Бабушкин взвоз в Саратове затягиваются. Об этом пишет мэр Михаил Исаев, подвергший подрядчика критике в своем Инстаграм-профиле.

- ООО «Истэк» не уложился в обозначенные сроки по ремонту Бабушкиного взвоза. Руководитель компании несколько раз смещал дату, в которую они закончат реконструкцию лестниц и парапетов. Ни разу организация в сроки не уложилась, - пишет Исаев.

- Если подрядчик не выведет на объект больше рабочих и не организует деятельность в несколько смен, администрация разорвет договор с ООО «Истэк», - пишет глава города.

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