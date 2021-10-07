Саратовцам помогут электронно поучаствовать в переписи населения

Вячеслав Сомов и Михаил Бранов

Сегодня, 7 октября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с руководителем Саратовстата Вячеславом Сомовым и директором ГАУ СО «МФЦ» Михаилом Брановым. На пресс-конференции обсудили предстоящую перепись населения.

Перенесенная в 2020-м из-за пандемии на этот год перепись пройдет с 15-го октября по 14-е ноября.

- Росстатом и его территориальными органами предусмотрен ряд мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Прежде всего, это организация ежедневного проведения бесконтактного контроля температуры тела персонала переписи перед началом работы. Обеспечение привлекаемых работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток, а также кожными антисептиками. При подборе переписного персонала приоритет отдавался привитым гражданам, - рассказал Сомов, уточнив, что привиты или имеют антитела после перенесенного коронавируса 20% переписчиков. Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова говорила о том, что вакцинированы должны быть все переписчики.

Поучаствовать в переписи можно будет тремя способами: встретиться с пришедшим к вам домой переписчиком, передать данные через «Госуслуги» или посетить один из МФЦ.

Переписаться на «Госуслугах» можно будет с 15 октября до 8 ноября. Потребуется заполнить на себя и всех членов своего домохозяйства один переписной лист. Сделать это можно в три простых шага:

1. Выбираем услугу «Участие в переписи населения»;

2. Заполняем электронные переписные листы на себя и членов своего домохозяйства;

3. Получаем код подтверждения, который необходимо сообщить переписчику, когда он придет по вашему адресу.

Стоит отметить, что несмотря на электронный формат, подтвердить своё участие всё же придется переписчику вживую.

По всей территории Саратовской области готовятся к работе 45 МФЦ, на которых будет расположен стационарный переписной участок и будут работать инструкторы. На таких участках можно будет самостоятельно заполнить переписной лист на «Госуслугах» или попросить помощи у специально обученных специалистов и волонтеров.

Всех, кто поучаствует в переписи онлайн, ждут призы от партнера переписи «Сбера».

Всего в регионе будут работать около 4,5 тысяч переписчиков, 45% из которых приходятся на Саратов. Сейчас ещё осталось немного вакантных мест для работы переписчиком в Саратове и Энгельсе. Актуальная информация по всем вакансиям для переписи находится на официальном сайте и в Instagram Саратовста. Также можно уточнить информацию о вакансиях по номеру телефона: (88452) 49-47-70.

Во время переписи спросят о поле, возрасте, месте рождения, гражданстве и национальной принадлежности, состоянии в браке и детях, знании языков, полученном образовании, жилье и о занятости (переписчики не спросят об уровне дохода). Также появились три новых вопроса: проживают ли люди в помещении, в котором зарегистрированы, живут ли более года в других странах, используют ли русский язык в повседневной жизни.

- Результаты Всероссийской переписи населения послужат основой для перспективных расчетов основных характеристик социально-экономической ситуации в Саратовской области. Эти сведения необходимы для социально-экономического планирования и прогнозирования, определения политики в области занятости, создания социального прогнозирования, а также для выполнения функций органов государственной власти, информационного обеспечения всего общества, - уточнил Сомов.

Руководитель Саратовстата выразил надежду на то, что в этом году в переписи поучаствует большее количество граждан, чем 11 лет назад. Это связано с внедрением новых технологий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.