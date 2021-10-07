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Общество7 октября 2021 17:20

В Саратове на улице Кутякова отреставрируют 104-летний дом

Наталия Калинина
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Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

В Саратове отреставрируют жилой дом, построенный 104 года назад. Соответствующее постановление подписал мэр Саратова Михаил Исаев.

Дом расположен в Кировском районе Саратова на пересечении улиц Кутякова и Вольской по адресу 39Б. Внутри находятся 15 квартир. Дом числится объектом культурного наследия, поэтому сносить его нельзя.

Жильцы должны выехать в течении ближайших трех месяцев, реставрацию обещают закончить к 1 октября 2023 года.

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