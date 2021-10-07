Олег Костин: на следующей неделе в область поступят лекарства от COVID-19 для амбулаторных больных

Сегодня, 7 октября, на брифинге по коронавирусу глава саратовского минздрава Олег Костин заявил, что на следующей неделе в регион поступят лекарства от коронавируса для находящихся на амбулаторном лечении пациентов.

В 2021 году на лекарства для ковидных пациентов из резервного фонда выделено 107 млн рублей. В сентябре поступило 20 млн рублей, на которые закупили препараты для амбулаторных больных. В настоящее время распоряжением правительства РФ выданы 85 млн рублей. Сейчас проходят конкурсные процедуры, до понедельника они должны быть завершены.

На 6 октября лекарствами обеспечены 66 098 пациентов.

Глава минздрава также сообщил, что ПЦР-диагностику осуществляют 23 медицинские организации.

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