У дачника из Саратова украли инструменты на 66,5 тысяч рублей

Саратовский дачник стал жертвой кражи: пропали инструменты. Ущерб оценен в 66,5 тысяч рублей.

Житель Волжского района Саратова обратился в полицию с заявлением о факте кражи. Неизвестные подобрали ключи и проникли в строительный вагончик на его дачном участке. Среди похищенного оказались болгарка, 4 перфоратора, циркулярная пила и сварочный аппарат. Сумма ущерба была оценена 66,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Подозреваемый уже задержан, им стал ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. Похищенное удалось вернуть владельцу.

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