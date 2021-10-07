В Саратове привиты от COVID-19 только 20 процентов волонтеров «Переписи населения-2021»

Сегодня, 7 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с руководителем Саратовстата Вячеславом Сомовым и директором ГАУ СО МФЦ Михаилом Брановым.

Темой обсуждения станет «Цифровая перепись населения: как пройти и почему это важно?». В рамках мероприятия было озвучено, что около 20 процентов волонтеров, участвующих в «Переписи населения-2021» имеют прививку либо антитела коронавируса.

Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова сообщила, что 100 процентов волонтеров должны быть привиты в обязательном порядке. Такое мнение было озвучено в рамках очередного корсовета. Там же было объявлено, что в Саратовской области зарегистрировано более двух тысяч заражений за неделю и заболеваемость продолжает расти.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.