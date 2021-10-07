В Саратове деревья заперли бордюрами и лишили веток

Деревьям не оставили места для роста

Жители Саратова оказали возмущены благоустройством в центре города. В социальных сетях появились снимки деревьев, «запертых» бордюрами.

Растения лишились веток

В паблике «Типичный Саратов» ВКонтакте снимки, сделанные сегодня, 7 октября, в Обуховском переулке и озаглавленные «Благоустройство по-саратовски». На фотографиях видно, что прикорневые лунки, ограждающие деревья, слишком маленькие. Бордюры расположены слишком близко к их стволам, а земля залита бетоном. Саратовцы сходятся во мнении, что такое благоустройство вредит и людям, и деревьям: бетон и бордюры помешают растению нормально развиваться, а корни дерева будут выламывать ограждение по мере роста. Сами деревья остались без веток после опиловки.

Корни будут выламывать бордюры

Саратовцы также отмечают, что ранее на этой улице была положена кирпичная брусчатка 19-го века, а теперь ее выломали и выбросили.

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