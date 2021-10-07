В два раза снизилась заболеваемость детей коронавирусом в Саратовской области

Перевод детей на дистанционное обучение в 19 районах и городах Саратовской области позволил снизить в два раза заболеваемость коронавирусом среди школьников. Об этом заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге 7 октября.

Он напомнил, что ситуация еще пару недель назад была гораздо тяжелее.

- Несколько раз собирались по поводу роста детской заболеваемости. Потом приняли решение о дистанционном обучении. И вот спустя две недели мы перестали получать тяжелых детей в стационары и ровно в два раза упала заболеваемость, именно после принятых мер о дистанционном обучении. Да, понимаем, что это непопулярные меры, - отметил Костин.

Решение о продлении дистанционки будут принимать по рекомендациям Роспотребнадзора в ближайшие дни.