Нашелся пропавший в Балашове высокий парень

фото: Лиза-Алерт Саратов
Сегодня, 7 октября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что пропавший ранее молодой человек из Балашова нашелся живым.
Домой благополучно вернулся 20-летний Алексей Васильев из Балашова. Худого и высокого парня искали с 4 октября.
Волонтеры поискового отряда благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты в социальных сетях.
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