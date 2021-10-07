Нашелся пропавший в Балашове высокий парень

фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 7 октября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что пропавший ранее молодой человек из Балашова нашелся живым.

Домой благополучно вернулся 20-летний Алексей Васильев из Балашова. Худого и высокого парня искали с 4 октября.

Волонтеры поискового отряда благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты в социальных сетях.

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