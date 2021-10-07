В Саратове рассмативают возможность продлить дистанционку для школьников

Сегодня, 7 октября, глава регионального минздрава Олег Костин высказался по поводу перспективы продлить дистанционное обучение в школах Саратовской области.

- Мы были очень обеспокоены, когда две недели назад резко пошла волна детской заболеваемости. Пришлось принять непопулярные решения и в два раза изменилась детская заболеваемость. Мы перестали получать тяжело больных детей в стационары. Более легкие формы теперь регистрируются. И мы рассматриваем возможность просить эти меры продлить, чтобы сохранить здоровье и детей, и их родителей», - заявил Костин.

- Такие решения принимаются по предложению Роспотребнадзора. К 11 числу будут новые данные. Как и в прошлом году, мы будем принимать решения точечно, по каждому муниципалитету, - сказала Ирина Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области.

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