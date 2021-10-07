В Саратовской области 27 человек с прививкой от коронавируса скончались с начала пандемии

За все время пандемии в Саратовской области скончались 27 человек, которые получили прививку от коронавируса. Но у всех были тяжелые сопутствующие паталогии. Об этом рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в ходе еженедельного брифинга 7 октября.

По его информации с начала пандемии 2720 человек с коронавирусом скончались от иных патологий.

- Когда идет эпидемия, борьба идет не койками, а превентивными мерами, в том числе вакцинацией. Сейчас нас критикуют, что мы не успеваем куда-то, но почему эти критики забывают, что врачи уже год просят всех – привейтесь! И эта инфекция у нас уйдет на уровень ОРВИ, мы про нее забудем.

В больницах практически нет людей в реанимациях, которые привились, и уходят в мир иной тоже, - не вакцинированные, заметил Костин.

Отвечая на вопросы о том, почему долго приходится ждать результатов тестов, он заметил, что тесты делаются не долго, но они ждут очереди. Количество заболевших гораздо больше, чем лабораторий, поэтому они работают круглосуточно, в три смены.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.