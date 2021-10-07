В Саратове отключают воду в 23-подъездной многоэтажке

Сегодня, 7 октября, в 23-подъездном доме в Ленинском районе Саратова отключают холодную воду. Причиной сбоя в работе водоснабжения стала авария, о чем сообщает ООО «КВС».

Вода отключена по адресу Уфимцева, 6. Это 23-подъездный, девятиэтажный жилой дом. В нем проживает столько же людей, сколько в шести обычных многоэтажках. Воду пришлось отключить в связи с аварией по адресу Уфимцева, 10а.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 20:00.

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