В Саратовской области 21 школа отправлена на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

Сегодня, 7 октября, в Саратовской области перешли на дистанционный режим обучения 273 образовательные организации в 26 районах, в которых обучаются 162 тысячи человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса на дистанционный режим перешли детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка, а также три школы и 23 класса в 13 школах, 57 групп в 42 детских садах, 16 групп в семи профорганизациях.

На карантин по ОРВИ отправлены 18 школ, семь детских садов, а также 16 классов в 10 школах и 20 групп в семи детских садах.

В семи ВУЗах области 421 студент и 135 преподавателей заболели новой коронавирусной инфекцией. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4513 студентов 258 групп.

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