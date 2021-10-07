Бывшего заммэра Саратова Антона Корнеева оставили под домашним арестом

Бывшего заместителя мэра Саратова Антона Корнеева оставили под домашним арестом, куда он был отправлен ранее.

Напомним, Октябрьский районный суд Саратова отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра Антона Корнеева. По версии следствия, Корнеев, бывший главный архитектор города Виталий Желанов и другие лица вносили незаконные изменения в документы на муниципальные земельные участки и передавали их в частную собственность.

Суд отправил Антона Корнеева под домашний арест на 1 месяц 20 суток (по 7 ноября 2021 года).

Решение суда оспорила сторона защиты. В доводах жалобы указывала, что мать Корнеева, страдающая хроническими заболеваниями, нуждается в его уходе. Он также должен заботиться о дочери, студентке очного отделения.

Саратовский областной суд оставил решение в силе: Антон Корнеев остается под домашним арестом.

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