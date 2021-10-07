TikTok минобраза будут заполнять ученики из 22 школ Саратовской области

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Для ведения официального аккаунта министерства образования Саратовской области отобраны авторы лучших работ из 22 школ и колледжей области. В творческую команду попали ученики школ и профучреждений из Саратова, Энгельсского, Балаковского, Балтайского, Вольского, Ивантеевского, Новобурасского, Пугачевского, Краснокутского, Красноармейского, Петровского, Татищевского районов.

В сентябре школьники и студенты области присылали свои варианты TikTok-видео для аккаунта минобразования области. Всего на электронную почту пресс-службы ведомства поступило более 200 TikTok-видео от школьников и студентов 75 образовательных учреждений области.

Лучшие видео авторов теперь будут периодически публиковаться в социальных сетях министерства и акккаунте в TikTok. С некоторыми из них можно познакомиться по ссылке.

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