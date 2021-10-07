В Саратовской области каждый четвертый продукт из минимального набора является самым дешевым в ПФО

На ярмарках в Саратове цены на сезонные овощи одни из самых низких в ПФО. Например, стоимость картофеля от 30 руб./кг, капусты – от 20 руб. за 1 кг, лука – от 20 руб., моркови – от 20 руб., свеклы – от 25 руб. Наиболее низкие цены на овощи зафиксированы в Балашовском, Перелюбском, Вольском, Воскресенском, Новобурасском, Татищевском, Озинском районах области. Такие данные приводит Министерство экономического развития области.

За последнюю неделю в Саратовской области снизились цены по 7-ти продуктам питания, в том числе на морковь, соль, рыбу мороженую и масло сливочное.

Среди регионов Приволжского федерального округа в Саратовской области самый низкий уровень цен по восьми продуктам питания, входящим в минимальный набор: маслу подсолнечному, баранине, хлебу ржаному и ржано-пшеничному, маргарину, рису, пшену, свежим огурцам и соли. Всего в минимальный продуктовый набор входит 31 наименование.

По данным Росстата в сентябре в России подорожали помидоры +24,9%, огурцы +17,3%, апельсины +12,9%, чеснок +6,5%, яйца +5,7%, бананы +3,4%, куры +3,2%, говядина +3%.

Снижение отмечалось по сезонным овощам: свекла (-13,7%), виноград (-12,6%), морковь (-10,3%), яблоки (-5,7%), капуста (-3,6%), лук (-2,8%).

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