В Саратовской области выберут нового бизнес-омбусмена

На сайте правительства Саратовской области разместили информацию о начале прием предложений о кандидатах на должность уполномоченного по защите прав бизнесменов.

С 7 декабря 2016 года пост занимает Михаил Петриченко. Вскоре истекает пятилетний срок его полномочий.

Стоит отметить, что бизнес-омбудсмен в регионе – не государственная должность (в отличие от уполномоченных по правам человека и ребенка, а также федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей). Предложения о кандидатурах на эту должность могут внести губернатор и реготделения общероссийских общественных организаций, занимающиеся защитой прав бизнесменов.

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