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Здоровье7 октября 2021 9:08

Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 343 человека

Выздоровели за сутки 235 пациентов
Источник:kp.ru
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К утру 7 октября в Саратовской области зарегистрировано еще 343 новых случая коронавируса. По жданным оперштаба больше всего новых зараженных в Саратове — 130, Энгельсском районе — 42, Балаковском, Балашовском — по 30, Вольском, Ершовском, Пугачевском, Ртищевском — по 10.

Среди новых больных 30 детей в возрасте до 14 лет, а также 102 человека старше 60 лет. с У 254 пациентов пвыявлена пневмония, с признаками ОРВИ 89 человек.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области с начала пандемии достигло 91 046 человек. Выздоровели с начала эпидемии 82 592 человека, за сутки — 235.