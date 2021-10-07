Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 343 человека

К утру 7 октября в Саратовской области зарегистрировано еще 343 новых случая коронавируса. По жданным оперштаба больше всего новых зараженных в Саратове — 130, Энгельсском районе — 42, Балаковском, Балашовском — по 30, Вольском, Ершовском, Пугачевском, Ртищевском — по 10.

Среди новых больных 30 детей в возрасте до 14 лет, а также 102 человека старше 60 лет. с У 254 пациентов пвыявлена пневмония, с признаками ОРВИ 89 человек.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области с начала пандемии достигло 91 046 человек. Выздоровели с начала эпидемии 82 592 человека, за сутки — 235.