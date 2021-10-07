У стадиона «Локомотив» установили полутораметровый мяч

Такое сооружение призвано украсить Привокзальную площадь

В Саратове накануне установили новый арт-объект на Привокзальной площади. Напротив входа на стадион «Локомотив» на постаменте появился огромный футбольный мяч.

на Привокзальной площади малую архитектурную форму в виде футбольного мяча, установили работники МБУ «Дорстрой».

Диаметр конструкции 1,7 метров.

- Идею благоустройства зеленой зоны на Привокзальной площади поддержали администрация Кировского района и социально ориентированный бизнес, - сообщили в городской администрации.

Выбор архитектурной формы обусловлен соседством стадиона, который является крупнейшим спортивным объектом в Саратове, а также домашней ареной футбольного клуба «Сокол».

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