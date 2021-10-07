В Ртищево в тройном ДТП пострадала женщина - водитель

ДТП в Ртищево Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 6 октября в результате ДТП в Ртищево пострадала женщина - водитель.

Авария случилась в 12.10 у дома № 3 на перекрестке улиц Победы и Крылова.

По данным областной ГИБДД, 50-летний водитель Niva Chevrolet столкнулся с ВАЗ-219210 за рулем которого была 35-летняя женщина.

От удара ВАЗ выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Datsun On-Do, за рулем которого также была женщина, 48 лет.

Прибывшие медики госпитализировали женщину – водителя из ВАЗа.