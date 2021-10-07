В Саратовской области педофил приговорен к 13 годам тюрьмы

Виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка признан в суде 64-летний житель Романовского района.

Собранные следственным отделом по городу Балашов СУ СКР по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными.

В июне 21 года пьяный мужчина в одном из населенных пунктов Романовского района в своем доме "совершил в отношении девочки действия сексуального характера". Речь о вернувшейся с прогулки вечером 8-летней падчерице его сына. Мужчина воспользовался нахождением с ребенком наедине. О случившемся девочка рассказала соседям, а те сообщили в полицию, а также вернувшейся домой маме девочки.

Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать исчерпывающие доказательства преступления.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.