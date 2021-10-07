Разыскивается пропавший после переезда в Москву житель Ершова

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Следователи из Ершова СУ СКР по Саратовской области пытаются найти 28-летнего Дмитрия Андрюшина.

Летом 2019 года Дмитрий уехал из Ершова в Москву на заработки. Из частного охранного предприятия, где он работал, вскоре родственникам поступило уведомление, что мужчина уволился. С этого момента Дмитрий исчез.

Используемый им мобильный телефон с лета 2019 года недоступен, на родине он не появился. Органами полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывался круг его общения, анализировались возможные маршруты следования и места посещения.

Поиски результата не дали.

Приметы Дмитрия Андрюшина: на вид 25-35 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

При себе имел: мобильный телефон, банковскую карту, паспорт, полис, военный билет на его имя.

Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде надписи.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (845-64) 5-72-40.

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