Ольга Баталина Фото: Александр Уриевский

Уроженка Саратова Ольга Баталина стала первым заместителем министра труда и социальной защиты России. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 октября, глава федерального Правительства Михаил Мишустин.

Намедни Баталину освободили от должности замглавы Минтруда. Не так давно в федеральных СМИ прогнозировали её назначение временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области.

Напомним, на минувших выборах экс-представительница Саратовской области в нижней палате Парламента избиралась от Пензенской области. В понедельник в ЦИКе рассказали о передаче Баталиной мандата депутата Госдумы.

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