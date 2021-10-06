Ольга Баталина
Фото: Александр Уриевский
Уроженка Саратова Ольга Баталина стала первым заместителем министра труда и социальной защиты России. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 октября, глава федерального Правительства Михаил Мишустин.
Намедни Баталину освободили от должности замглавы Минтруда. Не так давно в федеральных СМИ прогнозировали её назначение временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области.
Напомним, на минувших выборах экс-представительница Саратовской области в нижней палате Парламента избиралась от Пензенской области. В понедельник в ЦИКе рассказали о передаче Баталиной мандата депутата Госдумы.
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