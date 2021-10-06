Саратовцы три часа ждут поезд в Москву

Сегодня, 6 октября, вечером на железнодорожном вокзале Саратова горожане уже несколько часов ждут следующий из Балакова в Москву пассажирский поезд № 48.

Как сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов, время прибытия откладывают каждые 20 минут.

В ПривЖД уточнили: поезд задержали из-за грузового состава, незапланированно вставшего в 15:50 на перегоне Елховка – Тарханы.

Состав должен был отбыть в Москву в 19:16. В ближайшее время он прибудет на перрон, уверяют в ПривЖД.

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