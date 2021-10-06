В Саратове назвали адреса подвоза воды на завтра

Завтра, 7 октября, в Саратове проходит подвоз воды на время массового отключения, об этом информирует ООО «КВС».

Подвоз воды проходит по следующим адресам:

10.00 – ул. Гвардейская, 15

12.00 – ул. Гвардейская, 15а

13.00 – 3-й пр. Панфилова, 1

14.00 – ул. Гвардейская, 27

14.00 – ул. Гвардейская, 21д

15.00 – Большой Дачный просп., 15, стр. 1

16.00 – Песчано-Уметский проезд, 68

17.00 – Песчано-Уметская ул., 382/33

Для проведения профилактики и ремонта перед началом зимнего сезона завтра, 7 октября, с 5:00 до 4:30 следующего дня, 8 октября, остановлена подача холодной воды в Ленинском и Саратовском районах.

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