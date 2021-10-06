Саратовские санатории вошли в топ-5 бюджетных санаториев России

Саратовская область заняла пятое место во всероссийском рейтинге и почетное первое место среди регионов ПФО. В саратовских санаториях "осенний" отдых обойдется в среднем в 1960 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. На втором месте в округе оказалась Пензенская область (2030 рублей), на третьем Марий Эл (2160 рублей). Самым дорогим в Поволжье станет отдых в Башкортостане (3420 рублей в сутки). А самыми дорогостоящими санаториями в России стали столичные (4520 рублей).

- У нас в Саратовской области 20 организаций предоставляют санаторно-курортные услуги. Это санатории, профилактории, реабилитационные центры. Здесь единовременно мы можем вместить более 4 тысяч человек. Учреждения специализируются на лечении системы кровообращения, органов дыхания, на болезнях костно-мышечной системы и органов пищеварения, нервной системы и других, - рассказала региональный председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.