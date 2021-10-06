Взят под стражу виновник ДТП под Балашовом, где погибла семья

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Заключен под стражу мужчина, которого считают виновным в совершении ДТП в Балашовском районе Саратовской области 3 октября, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок.

Следователи регионального СУ СКР предьявили 57-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Обвиняемый признал вину и раскаялся - сообщили в СКР.

Суд по ходатайству следователя отправил мужчину под стражу.

Днем 3 октября на автодороге Р-22 в Балашовском районе джип Toyota выехал на полосу встречного движения и протаранил Hyundai. Погибли 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также двое пассажиров - 36-летняя женщина и 4-летняя девочка.

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