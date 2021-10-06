В Турковском районе может смениться глава

Объявлен конкурс на замещение должности главы Турковского муниципального района Саратовской области.

У действующего главы Алексея Никитина срок полномочий истек.

Отбор кандидатов состоится на очередном заседании конкурсной комиссии. Об этом сообщили в министерстве по делам территориальных образований области.

В состав конкурсной комиссии вошли: первый заместитель министра по делам территориальных образований области Алик Сабрига, заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Александр Зайцев, депутаты Саратовской областной Думы Виктория Костенко и Александр Санинский, депутаты муниципального Собрания и Совета депутатов Турковского муниципального образования.

Напомним, глава района недавно попал под критику губернатора Радаева. Тот напрямую поинтересовался, зачем занимать должности, если не в состоянии обеспечить подключение тепла к соцобъектам.

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