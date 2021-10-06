В Саратове отключают горячую воду из-за ремонтов ООО «КВС»

В ООО "КВС" ремонтируют сети не тогда, когда удобно, а когда надо

В Ленинском районе Саратова, в поселке Жасминный и Дачный отключат 14 котельных, которые обеспечивают горячим водоснабжением жилые дома и соцобъекты. Отключение связано с ремонтом на насосной станции №8 ООО «КВС».

Подача холодной воды на энергообъекты прекратится 7 октября, вместе с ней пропадет и тепло в трубах. Полный список адресов опубликован здесь.

- Кроме того, из-за проводимых работ на сетях холодного водоснабжения возможно снижение параметров подачи отопления на объекты Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов, - предупредили в «Т Плюс».

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