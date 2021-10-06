Под Ершовым вандалы обезглавили памятник Ленину

Сегодня, 6 октября, стало известно, что в Ершовском районе Саратовской области вандалы отломали у памятника Ленину голову, об этом сообщает подписчик группы Типичный Саратов ВКонтакте.

На предоставленном снимке видно, что статуя, стоящая в отдалении от жилых домов, действительно осталась без головы.

О реакции властей муниципалитета на инцидент пока не сообщается.

Фото: Типичный Саратов

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