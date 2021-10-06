В Саратове не ходят трамваи маршрутов 3 и 11

Трамваи и троллейбусы Саратова

Сегодня, 6 октября, в Саратове произошел сбой в движении трамваев № 3 и 11, об этом сообщает группа, посвященная городскому электротранспорту.

В 14:14 было прекращено движение трамваев по маршрутам № 3 и 11 у остановки «ЦКР», они не идут в сторону Мирного переулка.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка они не ходят. Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала идут только до улицы Осипова.

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