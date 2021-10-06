Три комиссии городской думы Саратова возглавили единороссы

В Саратовской городской Думе на заседании 6 октября сформировали постоянные комиссии и выбрали их председателей.
Председателем постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам стал Александр Белов.
Председателем комиссии по МСУ, вопросам социальной сферы, законности и защиты прав населения стала Елена Злобнова.
Председателем комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле стал Вячеслав Тарасов.
Все трое - представители ЕР.
Напомним, на первом заседании нового шестого созыва саратовской гордумы избрали ее председателя. Им стал единоросс Дмитрий Кудинов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.