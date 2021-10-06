Три комиссии городской думы Саратова возглавили единороссы

В Саратовской городской Думе на заседании 6 октября сформировали постоянные комиссии и выбрали их председателей.

Председателем постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам стал Александр Белов.

Председателем комиссии по МСУ, вопросам социальной сферы, законности и защиты прав населения стала Елена Злобнова.

Председателем комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле стал Вячеслав Тарасов.

Все трое - представители ЕР.

Напомним, на первом заседании нового шестого созыва саратовской гордумы избрали ее председателя. Им стал единоросс Дмитрий Кудинов.

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