Николай Панков: создание склада для хранения удобрений позволит нашим аграриям сэкономить средства

Фото: Пара слов

Сегодня, 6 октября, на выставке Золотая Осень в Москве принимают участие 32 сельскохозяйственных предприятия от Саратовской области. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» пишет депутат Госдумы Николай Панков, посетивший мероприятие.

Саратовская область на Российскую аграрную выставку представляют все направления по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

- На встрече с представителем Фоагро Федоровым и зампредседателем правительства и министром сельского хозяйства Ковальским провели переговоры. Обсуждался вопрос создания в области склада для удобрений, в том числе и жидких. Это позволит нашим аграриям покупать удобрения и хранить их до весенних полевых работ. Ранее они были вынуждены приобретать их с колес, причем по ценам уже следующего года. Теперь нужно проработать все соглашения и начать работу, - заявил Николай Панков.

Саратовские товары

- Качество нашей продукции признано на всероссийском уровне. Все 99 образцов продукции саратовских фермеров на 23-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» были высоко оценены конкурсной комиссией и получили медали. Молочные и мясные продукты, мука, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия смогли заработать 75 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей, - отметил парламентарий и признался, что гордится аграриями Саратовской области.

- Даже в год с непростыми погодными условиями сельхоз производители показали высочайший результат. Продолжим и дальше вместе решать проблемы в сфере АПК, - добавил депутат Госдумы.

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