В Озинках бездомный поджег заброшенный дом и погиб

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня ночью, 6 октября, в Озинках в Саратовской области произошел пожар, жертвой которого стал бездомный.
В 1:58 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в заброшенном кирпичном здании. Площадь пожара составила 69 квадратных метров, горела кровля. После тушения пожарные обнаружили внутри тело 56-летнего мужчины без определенного места жительства.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем информирует ГУ МЧС региона.
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