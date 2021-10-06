В Озинках бездомный поджег заброшенный дом и погиб

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 6 октября, в Озинках в Саратовской области произошел пожар, жертвой которого стал бездомный.

В 1:58 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в заброшенном кирпичном здании. Площадь пожара составила 69 квадратных метров, горела кровля. После тушения пожарные обнаружили внутри тело 56-летнего мужчины без определенного места жительства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем информирует ГУ МЧС региона.

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