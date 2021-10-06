Еще 35 жителей Саратовской области не пережили COVID-19

Сегодня, 6 октября, оперштаб сообщил, что от коронавируса в Саратовской области скончались еще 35 человек.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни еще 35 жителей региона: скончались восемнадцать женщин и семнадцать мужчин в возрасте от 43 до 87 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 3 190 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 90 703 саратовцев, 336 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 82 357 человек, за сутки — 289.

Стоит отметить, что сегодня в России зафиксирован новый максимум смертей с коронавирусом - за сутки скончались 929 человек.

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